Man ligt twee weken dood in zijn appartement: 'Heel erg'

Een dode man die zaterdagmiddag in Rosmalen in zijn flat werd gevonden, lag daar al zeker twee weken lang. Dat zeggen omwonenden in het appartementencomplex aan de Mosasingel. "Ik vind het heel erg dat niemand je zo'n lange tijd mist", treurt een vrouw.

De politie werd zaterdag ingeseind door een directe buurvrouw van de overleden man. Zij vond dat er al een paar dagen een vieze geur hing en vroeg iemand anders om te checken of dat daadwerkelijk zo was. Die bevestigde: hier is waarschijnlijk iets niet pluis. Agenten gingen naar het complex en maakten een raam van het appartement kapot. Zo konden ze het raam openmaken en het appartement in komen. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een dode man is gevonden. Maar omdat die persoon een natuurlijke dood is gestorven, is het verder geen zaak voor de politie.

"Ik ben hier van geschrokken."