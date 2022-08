Run op Spookslotgadgets van de Efteling: 'Het is een gekkenhuis'

De rij maandagochtend bij het Spookslot (foto: Bart Meesters). De felbegeerde boeken (foto: Bart Meesters). Volgende Vorige 1/2 De rij maandagochtend bij het Spookslot (foto: Bart Meesters).

Honderden fans van het Spookslot in de Efteling verzamelden zich maandagochtend voor de ingang van het attractiepark. Allemaal in de hoop een boek over hun favoriete attractie te bemachtigen en een speciale Spookslotpin. "Het is een compleet gekkenhuis. Het was eerst dringen bij de ingang en nu rent iedereen als malloten het park in. Alsof hun leven er vanaf hangt", vertelde fan Bart die wij spraken.

In totaal worden 2500 boeken verkocht en 5000 pins. Volgens Bart die al ruim voor negen uur in de rij stond, stond hij er samen met honderden anderen. Om negen uur mochten ze naar binnen. Daar werden vervolgens vanaf tien uur de boeken en pins verkocht bij het Spookslot dat gaat verdwijnen. "In eerste instantie mocht je per persoon vijf boeken en vijf pins kopen. Dat aantal is vanwege de enorme belangstelling al teruggeschroefd naar drie boeken en drie pins", legt Bart uit. Hij denkt desondanks dat er zeker mensen teleurgesteld gaan worden.

Stormloop

"Dat het hier druk is, is nog zacht uitgedrukt", vertelt Eftelingfan Pierre. Volgens hem was er sprake van een ware stormloop toen het pretpark maandagochtend openging. "Mijn dochtertje Eva (6) en ik stonden zoals de meesten netjes in de rij, te wachten tot wij aan de beurt waren. Maar een aantal jonge gasten die achteraan stonden, meenden meer te zijn dan de rest. Die renden naar voren en renden de kinderen omver." Hij kon voorkomen dat Eva viel, door haar snel op zijn arm te nemen. "Ze is wel erg geschrokken, maar inmiddels is ze weer een beetje bekomen van de schrik." Inmiddels staan Pierre en Eva in de rij om ook zelf een boek en pin van het Spookslot te bemachtigen. "Het is toch iets unieks van de Efteling dat verloren gaat", legt Pierre uit. "Een stukje geschiedenis. Dus wil je dit bewaren, thuis."

Zondag 4 september sluit het Spookslot definitief. De attractie maakt plaats voor een nieuwe griezeligattractie: Danse Macabre.