Familiedrama in Den Bosch: man schoot broer dood en daarna zichzelf

De man (52) die zondag om het leven kwam bij een schietpartij in een huis aan de Vierde Haren in Den Bosch, is doodgeschoten door zijn broer. Deze broer (56) heeft zichzelf later neergeschoten in zijn huis in Berlicum en overleed aan de gevolgen. Op de Facebookpagina van de 56-jarige man staat een afscheidsbrief. De politie bevestigt maandag dat slachtoffer en verdachte broers zijn van elkaar.

Buurtbewoners in Berlicum vertellen dat hij zichzelf om het leven heeft gebracht. Ze omschrijven hem als een heel rustige man die hen altijd vriendelijk groette. Op de Facebookpagina's van beide broers stromen reacties van medeleven binnen.

Twee vrouwen die maandag hun hondje uitlaten in de buurt van de Vierde Haren noemen het slachtoffer een 'goedzak'. Een ander omschrijft het slachtoffer als een rustige 'hondenuitlater'.

'Vriendelijk en rustig'

"We hebben nooit overlast van hem gehad. Het was een gewoon een vriendelijke en rustige man", vertelt de overbuurman. Geschrokken van wat er is gebeurd, is hij niet. "Het is niet zo dat iemand willekeurig op straat is neergeschoten. Dit was gewoon gericht, een familieruzie."

Na de schietpartij in het huis aan de Vierde Haren deed een arrestatieteam een inval in het huis van zijn broer aan de Pastoor van den Boomstraat in Berlicum. Daar vond het de zwaargewonde broer van 56. Rond zes uur stonden daar twee ambulances. Iets voor halfacht 's avonds meldde de politie dat ook deze man was overleden.

Verder geen mededelingen

De politie doet maandag nog altijd uitgebreid onderzoek in beide huizen. De aanleiding van het familiedrama is volgens de politie 'een conflict' tussen beide broers. Vanwege de privacy van alle betrokkenen doet ze hierover verder geen mededelingen. De politie verwacht het strafrechtelijk onderzoek snel te kunnen afronden.

In het huis in Berlicum heeft de politie een vuurwapen gevonden. Dit is in beslag genomen.

LEES OOK: Schietpartij Den Bosch: na slachtoffer (52) is ook verdachte (56) overleden