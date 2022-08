Steeds meer gezinnen dakloos: 'Hotelkamer of camping als laatste redmiddel'

Steeds vaker raken hele gezinnen dakloos en het wordt steeds lastiger om huizen te regelen. Daarom worden ze als laatste redmiddel ondergebracht in hotelkamers of vakantiehuisjes op campings. Döndü Acun van Traverse doet de eerste gesprekken met gezinnen in Tilburg die hulp nodig hebben: “Je ziet een klein kindje rondhuppelen en moet tegen de moeder zeggen dat we niet meteen opvang hebben.”

De gemeente Tilburg ziet dat het aantal gezinnen zonder dak boven hun hoofd toeneemt. In 2020 waren er 103 gezinnen in Tilburg dakloos, een jaar later 170. Ook dit jaar is dat aantal weer gestegen. Dat komt vooral doordat het na echtscheidingen steeds moeilijker wordt om woonruimte te vinden en dat merken ze bij Traverse.

“We zetten ons schrap voor komend half jaar.”

Ook worden er gezinnen door verhuurders uit hun huis gezet door huurachterstand, een wietplantage of overlast. Maar daar mogen kinderen natuurlijk niet de dupe van worden. Traverse vangt die gezinnen op in twee gezinshuizen in Tilburg. In elk huis wonen meerdere gezinnen. Na een half jaar tot een jaar gaan ze naar een huis, dat Traverse huurt van de woningbouwvereniging. Van daaruit probeert Traverse gezinnen van bijvoorbeeld hun schulden af te helpen, zodat ze weer naar een gewoon huis kunnen. Gezinnen die financieel klem komen te zitten door de stijgende prijzen en energierekening zien ze bij Traverse nog niet, maar ze zetten zich schrap, zegt Döndü Acun: “Je kunt er de klok op gelijkzetten dat dat de komende zes maanden gaat komen. Ook de middeninkomens krijgen het zwaar en dat gaan wij merken.”

“Dat je een gezin met kinderen de deur moet wijzen, is moeilijk.”

En dan zijn er nog de gezinnen die geen recht hebben op opvang, zoals de gezinnen van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten. Of Nederlanders van Somalische afkomst die naar Groot-Brittannië zijn verhuisd en door de Brexit terugkomen. Of Antillianen met familie in Nederland, die hier hun heil zoeken. Zij hebben allemaal geen recht op opvang. Acun: “Ja, dat is echt de moeilijkste taak bij een intakegesprek, dat je een gezin met kinderen de deur moet wijzen.”

"Een hotelkamer is niet de situatie waarin je met je gezin wilt zitten."

Marloes van Drunen is woordvoerder van Traverse: “Ieder jaar hebben we gemiddeld 200 kinderen in de opvang. Dat zijn vier schoolbussen. Dat zijn er 200 te veel wat mij betreft." Omdat er te weinig huizen zijn voor de dakloze gezinnen, vangt Traverse sinds een paar jaar ook gezinnen op in hotels en vakantiehuisjes. Vooral het hotel is echt een noodoplossing, zegt Van Drunen: “Het is beter dan op straat staan. Maar het is niet de situatie waarin je met je gezin wilt zitten. Je hebt je kamer en zodra je buiten stapt, sta je in de gang met andere hotelgasten. Kinderen kunnen er niet vrijuit spelen." Een nachtje hotel is volgens haar leuk voor vakantie. "Maar als dat jouw dagelijkse omgeving is en jij je kinderen naar hun school aan de andere kant van de stad moet brengen, is dat hartstikke lastig.”

"De woningmarkt is echt een probleem op zichzelf.”

De gemeente Tilburg heeft Traverse 1,3 miljoen euro extra gegeven voor opvang van vooral gezinnen. Traverse is er blij mee, maar loopt ook tegen grenzen aan. Van Drunen: "Soms is het geld er wel, maar zijn de stenen er niet om ze in te zetten. De woningmarkt is echt een probleem op zichzelf." Het doet Döndü Acun pijn als ze gezinnen af moet wijzen omdat ze niet in aanmerking komen, maar gelukkig komt het ook met hen volgens haar bijna altijd wel goed: "We maken maar heel weinig mee dat de politie ons belt omdat er een gezin op straat leeft. En dan gaan we echt wel verder kijken. Maar de rest heeft toch wel een soort van achtervang." Acun bedoelt dat mensen zelfredzaam zijn: "Meer dan ze laten blijken, ja. Er is dan toch wel iemand in de omgeving die ze opvangt."

Döndü Acun (foto: Traverse).