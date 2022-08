Exclusieve Spookslotspullen worden massaal doorverkocht op Marktplaats

Niet lang nadat de exclusieve boeken en speldjes van het Spookslot in de Efteling waren uitverkocht, is er een ware handel in de souvenirs ontstaan op Marktplaats. Bijna tweehonderd mensen bieden de souvenirs te koop aan, vaak zelfs voor de dubbele prijs. En dat terwijl de items komende week nog voor de gewone prijs te koop zijn op de website van de Efteling.

Bij de Efteling stond maandag in alle vroegte een lange rij van honderden fans. Ze stonden uren te wachten om een van de 2500 boeken of 5000 pins van het Spookslot te kunnen bemachtigen. De attractie gaat zondag 4 september voor altijd op slot en de souvenirs zijn voor veel fans een mooie herinnering. Iedereen mocht in de eerste instantie vijf boeken en speldjes per persoon kopen. Volgens een fan die maandagochtend aanwezig was, werd dat aantal vanwege de enorme belangstelling al snel teruggeschroefd naar drie boeken en speldjes per persoon. Dat hebben sommige mensen wel geweten. Velen kochten een extra boek of pin en inmiddels worden de souvenirs op Marktplaats in veelvoud te koop aangeboden. "Vandaag in de chaos een extra boek en pin meegenomen", schrijft een verkoper bij de advertentie. Ook Colin is zo slim geweest een extra pin mee te nemen. "Omdat deze pin zeer gewild is heb ik eentje extra gehaald voor de liefhebber. Graag naar waarde bieden!"

"Ik heb er mensen voor aan de kant moeten duwen."

Hoewel fans in de Efteling 25 euro betaalden voor een boek en 7 euro voor een pin, vragen de verkopers op Marktplaats een stuk meer voor de souvenirs. Veel boeken worden voor veertig of vijftig euro te koop gezet. Op sommige boeken wordt zelfs meer dan vijftig euro geboden door kopers.

Foto: Marktplaats.

Verkopers proberen in hun beschrijving ook uit te drukken hoeveel moeite ze hebben gedaan om hun souvenir te bemachtigen, in de hoop er extra geld voor te krijgen. "Drie uur in de rij gestaan, ik heb één set over. Dit is de eerste druk van het boek", adverteert een van de verkopers die vijftig euro vraagt. "De eerste druk waar een bizar lange wachtrij stond voor dit boek", schrijft een andere verkoper. Timo probeert wat extra geld te vangen vanwege de drukte waar hij maandagochtend mee te maken kreeg. "Erg zeldzaam, heb er mensen voor aan de kant moeten duwen. Dus ik wil er flink voor beuren. Je komt het ook maar zelf ophalen, ga voorlopig niet meer de deur uit", schrijft Timo. Voor 550 euro mag de gelukkige koper het speldje komen halen.

"Zeg NEE tegen zakkenvullende doorverkopers!"

De exclusieve Spookslot-spullen zijn overigens de hele week gewoon nog te koop via de website van de Efteling. Vanwege de grote belangstelling heeft de Efteling besloten dat er een tweede druk komt van het boek. De oplage komt in oktober binnen. Meerdere mensen hebben zelfs een advertentie op Marktplaats gezet, om mensen te laten weten dat de spullen via de Efteling nog voor de normale prijzen te koop zijn. "Laat je niet oplichten door handelaren die hopen flinke winst te pakken!", schrijft Joe. Ook een andere verkoper waarschuwt mensen: "Wees geen dief van je eigen portemonnee, en zeg NEE tegen zakkenvullende doorverkopers!" Fans mochten maandagochtend om negen uur naar binnen voor de verkoop: