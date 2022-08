Staking bij de NS legt vandaag opnieuw treinverkeer in Brabant plat

Woensdag is de vijfde dag van de estafettestaking op het spoor en deze keer zijn Zuid- en Oost-Nederland aan de beurt. De NS adviseert reizigers in onder meer onze provincie ander vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Er wordt geen busvervoer ingezet.

Om de dienstregeling in de rest van Nederland enigszins te ontzien, laat de NS de treinen rijden tot aan de grenzen van het stakingsgebied. Dit zijn de stations: Rotterdam Centraal,

Dordrecht,

Utrecht Centraal,

Geldermalsen,

Ede-Wageningen,

Amersfoort,

Zwolle.

Stakende medewerkers van de NS bij het station in Eindhoven (foto: Noël van Hooft).

Gevolgen internationale treinen

Internationale treinen rijden woensdag volgens dienstregeling. De treinen stoppen echter niet op de stations in de gebieden waar actie wordt gevoerd, zo laat de NS weten. Voor internationale reizigers betekent dit het volgende: Thalys en Eurostar rijden de normale dienstregeling, er zijn geen wijzigingen in de stops van deze treinen

Intercity Berlijn stopt niet op de stations Apeldoorn, Deventer, Hengelo en Almelo

ICE’s en Nightjet Zurich en Nightjet Wenen/Innsbruck stoppen niet op station ’s-Hertogenbosch en station Venlo (vanwege werkzaamheden in Duitsland rijden deze treinen een andere route).

Intercity Brussel stopt niet in Breda. Dinsdag ook al geen treinen

Dinsdag reden er in Brabant ook al geen treinen. Toen staakten NS-medewerkers in Midden-Nederland waardoor er in het hele land nauwelijks treinen reden. Druk op de weg?

De ANWB verwacht niet dat de staking voor grote drukte op de Brabantse wegen zal zorgen. Het zuiden van het land heeft namelijk nog vakantie. Hierdoor zullen de gevolgen op de weg volgens de verkeersdienst niet zo groot zijn. LEES OOK:

Foto: Noël van Hooft.