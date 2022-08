Staking bij de NS legt woensdag treinverkeer in Brabant plat

Woensdag is de vijfde dag van de estafettestaking op de spoorwegen en deze keer zijn Zuid- en Oost-Nederland aan de beurt. De NS adviseert reizigers in dit deel van het land ander vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Er wordt geen busvervoer ingezet.

Om de dienstregeling in de rest van Nederland enigszins te ontzien, laat de NS de treinen rijden tot aan de grenzen van het stakingsgebied. Dit zijn de stations: Rotterdam Centraal,

Dordrecht,

Utrecht Centraal,

Geldermalsen,

Ede-Wageningen,

Amersfoort,

Zwolle. Volgens de NS wordt nog onderzocht wat de gevolgen zijn voor reizigers die met internationale treinen door het zuiden van Nederland rijden. Daarover wordt later meer bekendgemaakt. “We adviseren al onze reizigers kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen. In de loop van dinsdagvond is deze bijgewerkt", aldus de NS. Midden-Nederland

Vandaag wordt er in Midden-Nederland, maar daardoor rijden er in het hele land nauwelijks treinen. Maandag lag Noord-Holland plat en vorige week woensdag gebeurde dat in Zuid-Holland. LEES OOK:

