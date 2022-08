Mysterie van betonnen bouwwerkje in het bos opgelost

Een SM-constructie, een kapstok of toch 'iets' uit de Tweede Wereldoorlog? Dinsdag stelde Omroep Brabant de vraag waar een verlaten betonnen bouwsel in het Rucphense bos voor bedoeld is. Nou, dat hebben we geweten.

De meest hilarische verklaring kwam van Hendry. Hij vermoedt dat onder het beton de geheime wijnkelder van Martin Meiland verstopt zit.

Iets serieuzer is het antwoord van Marjan: “Er staat ergens een code op die je moet kraken om een schat te vinden. Ik denk dat het met geocaching te maken heeft”, schrijft ze. Geocaching is een spel waarbij met coördinaten een voorwerp gevonden moet worden.

Dat is wat ver gezocht voor Henk van den Brink uit Geldrop. Volgens hem hebben we hier gewoon te maken met een restant van een luchtwachttoren zoals die vroeger op meerdere plekken in Nederland te vinden waren.

Ad van Pul laat graag nog even weten dat hij in de jaren zeventig vaak in de buurt van het gevaarte speelde, maar dat hij ons helaas ook niet verder kan helpen.

Huub Janssen daarentegen weet vrijwel zeker dat het een grenspaal is voor de jacht. “Tot hier en niet verder heb ik ooit gelezen. In Vaals heb je ook van die palen staan als drielandenpunt”, meent Huub.

Opvallend is dat meerdere mensen, onder wie Maarten uit Teteringen, het houden het op een fundament voor een antenne-installatie uit de Tweede Wereldoorlog.

Koos Peters uit Mill herkent een deel van een brandtoren en Nelleke schrijft dat het een betonnen bank is geweest. “Die zat met de uitstekende ijzers vast aan de betonnen staander.”

De oplossing

Het verlossende woord komt van Toon Suijkerbuijk uit (hoe kan het ook anders) Rucphen. Als eigenaar van de nabijgelegen Camping De Posthoorn weet hij te vertellen dat de betonnen constructie een overblijfsel is van een bedrijf SMT (Shockwave Metalworking Technologies) dat er vroeger lasproeven deed met explosieven.

Aan de betonnen zuil zat een geleider, waarlangs het explosieve materiaal naar beneden gleed. Bij de explosie die volgde werden de metalen aan elkaar gelast. Dat gebeurde onder de grond om het gevaar te beperken.

“Ik heb hier mijn hele leven gewoond dus ik weet het zeker”, vertelt Toon. “Vanaf midden jaren vijftig heeft het bedrijf hier gezeten. Bij de ondergrondse explosies vielen de weckpotten in onze boerderij uit de kast.” In de jaren zeventig is het bedrijf SMT verhuisd naar de huidige plek in Schijf.

Explosielassen is een techniek waarbij verschillende metalen verbonden worden door ze met elkaar te versmelten. Slechts een handvol gespecialiseerde bedrijven in de wereld kunnen dit proces uitvoeren. De eindproducten worden vooral gebruikt in de scheepsbouw.

De betonnen kolom in de Rucphense bossen staat er al tientallen jaren verlaten bij. En omdat het gevaarte niemand in de weg staat, zal het daar voorlopig nog wel een poosje blijven staan. Met dit verschil dat de spectaculaire verhalen erover vanaf nu in de prullenmand mogen. “Ik kan het helaas niet spannender maken”, lacht Toon.

LEES OOK: Geheimzinnig bouwsel in de Rucphense bossen: weet jij wat het is?