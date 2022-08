'Mensonwaardig om asielzoekers steeds te laten verhuizen', vindt Laarbeek

De landelijke overheid in Den Haag moet met een blijvende oplossing komen voor de opvang van vluchtelingen. Steeds tijdelijke oplossingen zoals nu, waarbij de asielzoekers om de paar weken moeten verhuizen, zijn mensonwaardig. Dat schrijft de gemeenteraad van Laarbeek in een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Aanleiding voor de brief is het besluit om in het muziekcentrum van Beek en Donk van 14 september tot 1 oktober tijdelijk 115 asielzoekers op te vangen. Ze komen uit Deurne, waar geen plek meer voor hen is.

"Toen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan ons gemeentebestuur vroeg om volgende maand tijdelijk opvang te bieden aan 115 vluchtelingen, hebben wij daar als gemeenteraad om humanitaire redenen mee ingestemd. Dat doen wij met gemengde gevoelens, omdat we beseffen dat een aaneenschakeling van tijdelijke oplossingen voor de betrokken vluchtelingen mensonwaardig is", zo staat in de brandbrief.

Structurele oplossing

De gemeenteraadsleden stellen dat in Laarbeek het maatschappelijk draagvlak voor opvang afneemt. "Dit kan alleen worden tegengegaan door een structurele oplossing voor de regulering van instroom en opvang van vluchtelingen. Die oplossing kan de gemeente Laarbeek of een enige andere Nederlandse gemeente niet bedenken."

Den Haag moet samen met de Europa tot een blijvende oplossing komen, stelt de gemeenteraad. "Dat is ook de reden dat wij u deze hartenkreet sturen."

De brief is ondertekend door alle zes raadsfracties en burgemeester Frank van der Meijden. "Als gemeente steunen wij de brief."

