Doorrijding na dodelijk ongeval in Schijndel: verdachte (28) aangehouden

De politie heeft een 28-jarige man uit Den Bosch aangehouden, die betrokken zou zijn bij een dodelijke aanrijding in Schijndel. Daar werd vorige week dinsdag op de Molendijk-Noord een 85-jarige man uit Boxtel aangereden door een bestelbus. De bestuurder reed na de botsing door.

Al snel na de aanrijding werd duidelijk dat het ongeluk door meerdere beveiligingscamera's was gefilmd. Op de beelden is volgens de politie te zien dat de bestelbus uit de richting van Sint-Michielsgestel kwam, de 85-jarige fietser van achteren raakte en vervolgens roekeloos in de richting van Den Dungen reed. Volgens getuigen moet de bestuurder iets van de botsing gemerkt hebben.

Dankzij de camerabeelden is de eigenaar van de bestelbus nu achterhaald. Dat was overigens niet zo makkelijk als het klinkt, laat de politie weten. "We hebben beelden van de bedrijfswagen, maar de kwaliteit is niet goed. Onze IT-specialisten hebben de beelden scherper gemaakt, waardoor het kenteken grotendeels leesbaar werd. Alleen het laatste cijfer ontbrak."

Het bleek uiteindelijk genoeg voor de oplossing. "Na wat puzzelen werd het laatste cijfer achterhaald. Dat leidde ons naar de verdachte van dit dodelijke ongeval." De 28-jarige man zit vast en wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Beelden van na de aanrijding: