Vrouw maanden gestalkt met rouwkaarten en dode cavia, maar door wie?

Heeft een man uit Sleeuwijk zijn ex-vriendin gestalkt met bossen bloemen, pakketjes, rouwkaarten en een dode cavia bij de voordeur? Of is de verdachte er ingeluisd door ene Valerie, zoals hij zelf beweert. De rechter en de officier van justitie in Breda zetten dinsdag grote vraagtekens bij zijn lezing die bol stond van tegenstrijdigheden.

De voormalige vrachtwagenchauffeur zou van maart en tot december 2020 zijn oude liefde stelselmatig hebben lastiggevallen, omdat zij de relatie verbrak. Korte tijd na die breuk kreeg de nu 58-jarige verdachte last van zijn hart. Terwijl hij met zijn gezondheid bleef sukkelen, begon het ‘gesodemieter’, zo vertelde hij tijdens de rechtszaak, die hij vanuit een rolstoel volgde.

Lawine aan verwensingen

Met dat ‘gesodemieter’ doelde hij op een lawine aan bedreigende appjes, sms’jes, ruikers en rouwkaarten aan het adres van zijn vriendin in Breda. Door toedoen van de man zelf, weet de officier van justitie voor 100 procent zeker. De verdachte bekent dat hij brieven naar zijn ex per post heeft gestuurd. “Maar die waren met de hand geschreven.”

Alles wat op een computer aan haar was gericht, zou ene Valerie hebben gedaan. Deze Franse vrouw meldde zich plotsklaps bij hem in maart 2020, aldus de man. Valerie was een vriendin van zijn elf jaar eerder overleden echtgenote te zijn.

Niet overtuigd

De verdachte: “Ze woonde in die tijd in Gorinchem en moet toen hebben gehoord dat ik hartproblemen had.” Nu liggen Gorinchem en Sleeuwijk niet heel ver uit elkaar, maar zowel de rechter als justitie vond dit een al te sterk verhaal. Ze leken niet overtuigd dat deze Française namens de man de ex-vriendin was gaan bestoken.

Volgens de verdachte heeft Valerie enige tijd bij hem gelogeerd. Tijdens haar verblijf heeft zij met zijn computer en telefoon de ex lastiggevallen om het voor hem op te nemen. Ook haar familie en buurtbewoners kregen ongewenste post. “Valerie heeft me juist naar de kloten geholpen”, meent de man.

Briefjes met 'seksparadijs'

Het stalken kreeg bizarre kantjes. In het flatgebouw van de ex werden vlugschriften opgehangen waarop het adres van het slachtoffer prijkte als ‘seksparadijs’. Op een dag was er bij haar voordeur zelfs een dode cavia neergelegd. “Maar ik was het niet”, beweerde de verdachte vanuit zijn rolstoel. “Hoe zou ik bij haar flatwoning kunnen komen? Bovendien hou ik juist van dieren. Ik heb zelfs een caviahok voor mijn ex gemaakt.”

Nog voor de uitspraak over twee weken, wist de rechter de man uit Sleeuwijk over te halen om geen contact meer met zijn ex te zoeken. Dus ook niet wanneer het slachtoffer bij hem aanbelt. Want dat bleek recent aan de hand. De verdachte: “Over een periode van vier weken is ze vier dagen bij me geweest en hebben we ook seks gehad.” Aan de rechter de taak om dit merkwaardige verhaal op zijn waarde te schatten.