Dave wordt met zijn camera bijna ingesloten door de vlammenzee in De Peel

Cameraman en fotograaf Dave Hendriks uit Geldrop beleefde woensdag spannende momenten toen hij de enorme brand in natuurgebied De Peel vastlegde. Het vuur laaide razendsnel op en dreigde hem in te sluiten. "De brandweer zei dat ik moest maken dat ik wegkwam."

Gewapend met een professioneel mondmasker, een veiligheidsbril en helm trotseerde Dave de vlammenzee in De Peel. "Ik had mijn auto aan de rand van het natuurgebied geparkeerd en ben daarna kilometers te voet verder gegaan om dichter bij de brand te komen", zegt hij. Het lukte hem in het gebied te komen waar de Limburgse brandweer probeerde te voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. "Ze zetten alles op alles om het vuur onder controle te houden", blikt hij terug. "Maar toen bleek dat ze niet genoeg mankracht hadden, kreeg ik te horen dat ik moest maken dat ik wegkwam, omdat het niet meer veilig was."

"Het vuur kan razendsnel oplaaien, soms wel tien meter per seconde."

"Het gevaarlijke is, hoe dichterbij je staat, hoe minder dat je ziet", vertelt de cameraman. "Niet alleen is er veel rook, maar je bent ook het overzicht kwijt." Door de veranderende windrichting is het vuur onvoorspelbaar. "Je zou verwachten dat het vuur altijd met de windrichting meegaat, maar dat is niet zo", zegt Dave. "Soms rukt het vuur ook tegen de windrichting in op. En dat kan razendsnel gaan, soms wel tien meter per seconde. Dan wordt het wel echt spannend, hoor."

Foto: SQ Vision

Het vuur zorgt voor veel rook en kan gigantisch snel oplaaien doordat het gebied momenteel gortdroog is. "Dan gaat zo'n vuur echt z'n eigen leven leiden. Eigenlijk sta je als brandweer dan machteloos", zegt Dave. Dan is er nog het fenomeen kroonvuur, vuur dat zich via de metershoge boomtoppen verspreid. "Dat is echt gigantisch en knettert als een gek", weet hij uit ervaring. "Daar kun je niet voor wegrennen, zo snel gaat dat." Niet veel later arriveerden er vijf brandweerwagens vanuit Zuidoost-Brabant met zo'n veertig brandweermensen om de Limburgse brandweerlieden te helpen. Desondanks was het natuurgeweld te groot. "Het gebied dat ze wilden redden, dat is helemaal weg", vertelt Dave. Rond twee uur was al zo'n 34 hectare in vlammen opgegaan en het vuur breidt zich nog steeds uit. Momenteel worden ook twee blushelikopters ingezet om het vuur vanuit de lucht te bestrijden.

"Als je niet oppast, val je in een anderhalve meter diepe kuil."

Snel wegkomen in het veengebied is niet zonder risico's. "In de grasachtige grond liggen veel kuilen verborgen. "Als je niet oppast, val je anderhalve meter naar beneden. Ik ben zelf een paar keer languit gegaan", aldus Dave.