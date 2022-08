Grote natuurbrand in De Peel: al 34 hectare in vlammen opgegaan

In natuurgebied De Peel woedt deze woensdagochtend een zeer grote brand. Om twee uur woensdagmiddag was al zo'n 34 hectare in vlammen opgegaan en het vuur breidt nog steeds uit. De brandhaard is slecht te bereiken. Door de veranderende windrichting is het vuur onvoorspelbaar, meldt de brandweer.

LAATSTE NIEUWS: Huizen ontruimd, brand in De Peel gaat nog dagen duren De brand brak vanochtend om half zeven uit in de Mariapeel. Dat ligt vlak over de grens in Limburg. Met vier bluspelotons bestrijdt de brandweer het vuur. Hiervan komen er twee uit Brabant. De andere twee zijn Limburgs. Een peloton bestaat uit vier tankautospuiten en een waterwagen. Een speciaal grondteam, de handcrew uit Overijssel is onderweg. De brandweer heeft Defensie om hulp van blushelikopters gevraagd. Die kunnen in een keer heel veel water op het vuur gooien. De eerste Cougar-transporthelikopter met waterzak vliegt inmiddels rond. Stoplijnen

Het vuur breidt zich snel uit, zegt een woordvoerder van de brandweer. Dat komt doordat de brandweer moeite heeft bij het vuur te komen. Omdat de wind telkens draait, is uitbreiding van het vuur onvoorspelbaar. "De Peel is een groot, ondoordringbaar gebied met veel veen. Het kost veel handwerk om ergens te komen. Tankautospuiten kunnen het gebied niet inrijden. We zijn bezig met het aanleggen van stoplijnen", aldus de voorlichter. Een stoplijn is het natmaken -en houden van een strook land, zodat het vuur niet verder kan verspreiden. Volgens de brandweer staat één huis op die stoplijn. De brandweer heeft zich tegen de middag teruggetrokken aan de Limburgse kant en probeert woensdagmiddag het vuur tegen te houden vanaf de Brabantse kant. Kom niet

De brandweer vraagt mensen om niet te komen kijken. "We moeten de weg vrij houden voor de hulpdiensten. Kom niet naar het gebied", schrijft 1Limburg. NL-Alert: blijf uit de rook

Vanwege de enorme rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd. Hierin wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Ook adviseert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Grootste natuurbrand

In 2020 was de Deurnese Peel het decor van de grootste Nederlandse natuurbrand ooit. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds en was ondanks de inzet van veel brandweerlieden zeer moeilijk te bestrijden. Uiteindelijk ging 800 hectare natuurgebied verloren.

Foto: SQ Vision

Omroep Brabant maakte in 2020 een documentaire over de Deurnese Peelbrand: