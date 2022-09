PSV boekt monsterzege op FC Volendam dankzij uitblinkers Simons en Gakpo

PSV heeft uitgehaald tegen FC Volendam. In eigen huis gaf het een show door met 7-1 te winnen van de ploeg uit het Vissersdorp. Het was vooral genieten van Xavi Simons en de mogelijk vertrekkende Cody Gakpo. Door de ruime zege staan de Eindhovenaren bovenaan in de Eredivisie.

PSV begon met de felbegeerde Cody Gakpo. Clubs hebben nog zo’n 28 uur na het laatste fluitsignaal om de speler aan te trekken. Van transferstress was bij de aanvoerder geen sprake. De aanvaller speelde goed en was verantwoordelijk voor de 2-0 (penalty) en de 3-0 (individuele actie).

Afgelopen zondag tegen Excelsior duurde het nog 90 seconden voordat PSV op voorsprong stond. Dat kon sneller dachten de Eindhovenaren. Thuis tegen Volendam lag de eerste Eindhovense treffer al na 21 seconden in het doel. Het was gelegenheidsspits Xavi Simons die profiteerde van een rebound. Het was het begin van een zorgeloze avond.

Het was opmerkelijk hoeveel kansen en ruimte PSV kreeg van FC Volendam. Het werd door diverse kenners al eerder voorspeld. Dit seizoen lijkt de Eredivisie zwakker dan ooit en zijn de topclubs verder uitgelopen op de rest. Dat was duidelijk terug te zien op het veld afgelopen zondag tegen Excelsior en ook nu hadden de Eindhovenaren geen kind aan de tegenstander.

Ondanks de zwakke weerstand van de bezoekers lukte het PSV weer niet om de nul te houden. Voor rust was het Henk Veerman die profiteerde van zwak verdedigen van Jarrad Branthwaite.

PSV loopt verder uit

Bij rust was het 3-1, terwijl het misschien al 7-1 had moeten zijn. Maar de Eindhovenaren liepen vlak na de pauze verder uit. Via twee eigen doelpunten en een derde treffer van Gakpo.

Bij de thuisploeg blinkt Xavi Simons al weken uit. Het werd gezien als grote stunt dat PSV hem kon aantrekken. Na vier competitiewedstrijden is al langzaam de conclusie te trekken dat zijn komst een voltreffer is. Met 6 goals is hij topscorer van de Eredivisie, maar het is vooral smullen wat de pas 19-jarige voetballer laat zien.

Via Johan Bakayoko werd het 7-1. Dat was ook de eindstand. PSV is na vier speelrondes koploper doordat de ploeg van Ruud van Nistelrooij een beter doelsaldo heeft dan Ajax dat ook nog geen punt heeft laten liggen.