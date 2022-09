PSV neemt met hectische transferzomer meerdere risico's

Terwijl de transfermarkt in Engeland nog een aantal uur open is, lijkt de rust teruggekeerd bij PSV. Cody Gakpo blijft in Eindhoven en ook Ibrahim Sangaré gaat niet weg. Op transfergebied is het zelden zo onrustig geweest als afgelopen zomer. De Eindhovense club is er zeker niet zwakker op geworden, maar neemt in enkele gevallen een bewust risico.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

In het eerste interview dat Ruud van Nistelrooij gaf, zei hij al dat er twee topprioriteiten waren: een spits en een doelman. De trainer werd op zijn wenken bediend want nog voor het trainingskamp werden Walter Benítez en Luuk de Jong gepresenteerd. Het zorgde voor hoge verwachtingen in Eindhoven en omstreken. Zeker nadat de club ook nog stuntte met Xavi Simons. Guus Til, een bewezen doelpuntenmaker in de Eredivisie, werd ook nog verrassend toegevoegd aan de selectie. Defensieve achilleshiel

Het was eigenlijk alleen nog wachten op een uitgesproken defensieve versterking. Vorig seizoen kreeg PSV te veel goals tegen. Maar volgens Van Nistelrooij hadden de Eindhovenaren met Jordan Teze en André Ramalho al twee toppers in huis en was Armando Obispo een potentiële topper. Die woorden kwamen als een boemerang terug in de beslissende voorronde Champions League. Ramalho ging pijnlijk in de fout en PSV plaatste zich niet voor het miljoenenbal. Ook in de week daarna werd geen grote naam gehaald voor de verdediging. Alleen Jarrad Branthwaite, een reservespeler van Everton, is gehaald. Hij lijkt echter geen vaste basisklant. Een risico. Wil PSV meedoen om de prijzen zal het defensief beter moeten. Tot nu toe wisten ze dit seizoen nog geen één keer de nul te houden.

André Ramalho druipt af tegen Rangers FC (Foto: ANP)