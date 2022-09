Wat zijn de mooiste liedjes aller tijden? Stem nu voor de Top 900!

Het is zover: de stembussen van de Top 900 zijn geopend! Jij kan, samen met alle Brabanders, de lijst met de allermooiste liedjes ooit samenstellen. Dat doe je door jouw stemlijstje met jouw favoriete muziek nu in te vullen.

KLIK HIER OM TE STEMMEN!

De Top 900 van Omroep Brabant is de ultieme muzieklijst voor elke Brabander en wordt dit jaar al voor de elfde keer uitgezonden. Het zijn de beste nationale en internationale artiesten gemixt met de mooiste muziek uit onze eigen provincie. In de top 10 van 2021 stonden maar liefst 5 Brabantse nummers: Guus Meeuwis, BZB en drie keer Gerard van Maasakkers.

In het radioprogramma WAKKER! werd vrijdag stipt om 09.00 uur het startschot voor de stemweek gegeven. Onder andere John de Bever, de Alpenzusjes en Jan Biggel verklaarden met een audiobericht de stembussen voor geopend. Vanaf nu heb je een week om je stem in te leveren. En dit jaar kan dat voor het eerst ook bij jou in de buurt.

De Top 900-stembus komt naar je toe!

Om heel Brabant te laten stemmen, rijdt er vanaf maandag 5 september een echte Top 900-stembus door de provincie. Vanuit die bus maken we de hele stemweek live radio om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de Top 900.

We crossen de hele provincie door en stoppen op bijna 30 plaatsen. Denk onder meer aan Den Bosch, Eindhoven, Zevenbergen, Roosendaal, Cuijk, Asten en Best. Alle locaties bekijk je hier.

Op omroepbrabant.nl/top900 volg je alle nieuws en feitjes over de Top 900.