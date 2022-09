Coronavirus maakt einde aan de Vuelta voor Boy van Poppel

De Vuelta is voorbij voor Boy van Poppel. De wielrenner uit Moergestel is donderdag niet van start gegaan in de twaalfde etappe, omdat hij positief heeft getest op het coronavirus.

De 34-jarige Van Poppel behaalde juist woensdag met de tiende plaats in de elfde rit zijn beste prestatie in deze Ronde van Spanje. Zijn broer Danny eindigde als tweede achter de Australische ritwinnaar Kaden Groves. Van Poppel, die uitkomt voor Intermarché-Wanty-Gobert, is een van de vele deelnemers die door corona moesten afhaken. Ook zijn Tsjechische ploeggenoot Jan Hirt hoort bij de pechvogels. De Nederlanders Daan Hoole en Wout Poels haakten ook al af met een coronabesmetting. LEES OOK: Vader Jean-Paul van Poppel trots op zijn zoons Danny en Boy in de Vuelta