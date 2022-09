Ex-vriendin verkracht en mishandeld: celstraf en contactverbod

Een man van 36 uit Lith moet drie jaar en vier maanden de cel in. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft hij zijn ex-vriendin vastgehouden in haar huis in Nuland en haar daar meerdere malen verkracht. Ook is de man een contactverbod van vijf jaar opgelegd.

De man verstopte zich augustus vorig jaar op de zolder van haar huis. Hij wist haar naar boven te lokken, deed de deur op slot en bedreigde haar met een taser en een schroevendraaier. Vervolgens heeft hij haar mishandeld en verkracht.

Uit angst gevlucht

Hiermee was de ellende voor het slachtoffer nog niet ten einde, want elders in het huis werd ze nog eens twee keer verkracht. De volgende ochtend, toen het slachtoffer zag dat de man berichten op haar telefoon zat te lezen, besloot ze te vluchten. Ze was bang dat hij haar contacten met de politie zou teruglezen over bedreigingen in het verleden en dat hij bij het zien van die berichten zó boos zou worden, dat ze het niet zou overleven.

De verdachte beweerde dat er sprake was van vrijwillige seks en dat hij rustig over de toekomst van hun relatie wilde praten. De man kon niet verklaren hoe zijn ex dan gewond was geraakt.

Vaker bedreigd

Het slachtoffer toonde appberichten waaruit blijkt dat haar ex in de maanden voor die vreselijke augustusdag meerdere keren heeft gedreigd met geweld tegen haar of haar familie.

De brute wijze waarop hij heeft gehandeld, toont aan dat de man er niet voor terugschrikt om seksueel geweld te gebruiken, zo stelt de rechtbank. Hij gaat voor nog eens een half jaar de gevangenis in wanneer hij opnieuw de fout ingaat. Voor iedere keer dat de man zich niet aan het contactverbod houdt, moet hij één maand extra de cel in.