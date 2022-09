Eigenaar Ronnie Box zag zijn pallets afbranden: 'We stonden machteloos'

Eigenaar Ronnie Box van Pallethandel Den Bosch moest donderdag toezien hoe er brand woedde bij zijn bedrijf. Rond half drie brak brand uit op het terrein van zijn bedrijf aan de Ertveldweg. De dikke rookwolken die vrijkwamen, waren in de verre omgeving van Den Bosch te zien. "We werken allemaal keihard hier en ja, dan is het echt erg om te zien wat er voor je ogen gebeurt."

Box zat binnen op kantoor te werken, toen de brand door een medewerker werd ontdekt. "Onze heftruckchauffeur rijdt hier dagelijks non-stop rond. Toen hij wat afvalhout weggooide, merkte hij dat er brand was in een voorraad. Toen hebben we meteen 112 gebeld", vertelt Box terwijl er achter hem nog wat rook uit de zojuist gebluste pallets komt.

Volgens de brandweer was het kantje boord, maar uiteindelijk is voorkomen dat de brand oversloeg naar het grootste gedeelte van de palletopslag. "Het scheelde niet veel, of het sloeg echt in de voorraad", zegt ook Box. "Toen de brandweer water had, stonden de bovenste pallets al in brand, dus het had geen minuut langer moeten duren. Als het ook in die stapels was geschoten, weet ik niet of het nog te redden was."

De brand brak uit in pallets die buiten stonden. Om de brandende pallets heen stonden stapels droge pallets. Stilzitten totdat de brandweer er was, was er niet bij voor Box en zijn medewerkers. Ze probeerden zelf al erger te voorkomen. "We zijn begonnen om bufferzones te maken door pallets weg te rijden en ons pand nat te houden."

Gelukkig was dat niet het geval. Na ruim een uur was de brand onder controle. "Ja, het is wel een pijnlijke aanblik om zo te zien", zegt de eigenaar als hij kijkt naar de brandweer die achter hem nog bezig is met nablussen. "Aan de ene kant ben ik wel opgelucht dat de brand niet is overgeslagen, maar het doet natuurlijk wel pijn. We stonden echt machteloos en het was wachten tot de brandweer er was. "

Hoe groot de schade is, weet Box nog niet. "In eerste instantie brandde een voorraad klossen in wat kunststof bakken, vandaar ook die rookontwikkeling. De schade moeten we later nog eens rustig inventariseren."

De oorzaak van de brand, is niet bekend. "Ik denk ook niet dat we daarachter gaan komen. Het waren dozen voorraad die er gewoon stonden, er gebeurde ook niks."