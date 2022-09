Groot deel van Brabant ruikt brandlucht, brandweer legt uit hoe dat komt

Als jij een opvallende brandlucht ruikt 's ochtends ben je niet de enige. De brandweer krijgt overal in de provincie veel meldingen van stankoverlast. De boosdoeners? Natuurbranden in natuurgebied De Peel en in Best.

De brandweer weet er alles van, legt een woordvoerder uit. "Ook vannacht hebben we weer veel meldingen gekregen van mensen die klagen over brandlucht", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Dat is eigenlijk al zo sinds het uitbreken van de brand in De Peel. Maar vannacht was het ook in Best raak."

Want in Best ging donderdagnacht een flink stuk bos in vlammen op, en ook de brand in natuurgebied De Peel woedt twee dagen later nog steeds. Dat je 's ochtends een brandlucht ruikt, is daarom wel te verklaren.

"Over het algemeen gaat 's nachts de wind liggen. Bij een sterke wind wordt de stank opgelost en is de geur minder intensief, maar de rustige wind zorgt er nu juist voor dat zo'n wolk bij elkaar blijft en goed te ruiken is. Ook verder van de brand vandaan."

Zo wordt er in Tilburg geklaagd over een bosbrand in Best, terwijl er in Eindhoven én Breda nog altijd klachten binnenkomen over stankoverlast door de brand in De Peel.

"We zijn ons daar bewust van en zijn de situatie continu aan het monitoren. Er zijn geen concentraties van schadelijke stoffen gevonden die erop wijzen dat we moeten ingrijpen. Mensen die overlast ervaren kunnen we enkel aanraden om ramen en deuren gesloten te houden."