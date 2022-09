Bosbrand Best waarschijnlijk veroorzaakt door speurtocht met theelichtjes

Op diverse plaatsen in het bos werden waxinelichtjes gevonden en ook een gasstelletje (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Hoe de brand kon ontstaan, wordt verder onderzocht (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Foto: SQ Vision Volgende Vorige 1/3 Op diverse plaatsen in het bos werden waxinelichtjes gevonden en ook een gasstelletje (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

De natuurbrand afgelopen nacht aan de Schietbaanlaan in Best is waarschijnlijk veroorzaakt door waxinelichtjes. Scouting Lierop gebruikte die bij een nachtelijke speurtocht. Het lijkt erop dat hierbij iets is misgegaan, zo laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten.

"We hebben met de brandweer samen een eerste inventarisatie gedaan. Gelet op de feiten en omstandigheden op de plaats van de brand, lijkt het er nu toch op dat er iets mis is gegaan bij de nachtelijke activiteit van de scouting", zo verklaart de woordvoerder. De politie gaat nu verder onderzoeken hoe de brand precies ontstaan is. Afhankelijk van de resultaten zal het Openbaar Ministerie besluiten of er vervolging plaats gaat vinden. De Lieropse scoutingvereniging zou de waxinelichtjes op de paden hebben gebruikt. Bij de tocht werden ook gaslampen gebruikt, vermoedelijk om een route te markeren. Jos van den Akker, de woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zei eerder deze vrijdag dat het ongepast is om met deze droogte met open vuur het bos in te gaan. "Mocht dat de aanleiding zijn, dan is dat zeer ernstig te noemen. Als het niet de oorzaak van de brand is, dan is het op zijn minst onhandig en ondoordacht", vertelde Van den Akker. Bij de brand in Best raakte niemand gewond.