Oorzaak bosbrand Best nog onduidelijk, mogelijk speurtocht met theelichtjes

De oorzaak van de natuurbrand van donderdagnacht aan de Schietbaanlaan in Best is vooralsnog niet vast te stellen. Een scoutingvereniging uit Lierop zou de waxinelichtjes op de paden hebben gebruikt bij een nachtelijke speurtocht. "Of dat ook daadwerkelijk de brand heeft veroorzaakt, moet nog onderzocht worden", zegt Jos van den Akker van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Bij de tocht werden ook gaslampen gebruikt, vermoedelijk om een route te markeren. Volgens een politiewoordvoerder is later vandaag overleg met de brandweer over een eventueel onderzoek naar de oorzaak van de brand.

'Onhandig en ondoordacht'

Volgens Van den Akker is het ongepast om met deze droogte met open vuur het bos in te gaan. "Mocht dat de aanleiding zijn, dan is dat zeer ernstig te noemen. Als het niet de oorzaak van de brand is, dan is het op zijn minst onhandig en ondoordacht."

De scoutingvereniging uit Lierop wil geen reactie geven aan Omroep Brabant. Tegen het Eindhovens Dagblad zegt voorzitter Efrie van de Heuvel dat volgens haar de bosbrand verder niet voor onrust heeft geleid onder de kinderen. ,,De kinderen die in tenten sliepen, hebben we in de blokhut gelegd", zegt ze tegen de krant.

De scoutingvereniging uit Lierop had de accommodatie gehuurd van de scouting in Best.

Bosgebied

De brand in het bosgebied aan de Schietberglaan brak rond half twee uit. Het gebied dat in brand stond, is zo'n tweehonderd bij tachtig meter groot. Rond drie uur was de brand onder controle. De brandende waxinelichtjes werden gevonden op de paden.