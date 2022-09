Overleden commando van kazerne in Roosendaal in Eindhoven aangekomen

Het lichaam van commando Simmie Poetsema (26) is vrijdagmiddag aangekomen op Eindhoven Airport. De militair, die gestationeerd was op de kazerne in Roosendaal, kwam vorig weekend om het leven door een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis. De twee commando's die daarbij gewond raakten, kwamen met hetzelfde vliegtuig terug.

