Ko en Els toveren DAF 400 om tot camper en trekken zo veel bekijks

Kamperen, met je voeten in het gras en hele dagen barbecueën. Voor veel vakantiegangers is een camping het walhalla. We kijken deze zomer binnen bij kampeerders in Brabant, vandaag zijn dat Els en Ko. Het stel beschikt over gouden handjes en maakte van een oude DAF 400 een nostalgisch paradepaardje.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het echtpaar uit Spijkenisse arriveerde deze ochtend op de Eurocamping in Vessem en zit uit te rusten voor hun knaloranje oldtimer. De wagen stamt uit 1990, het stel kocht hem in 2001 voor tweehonderd gulden. “Het was een lege bedrijfsbus van een gevelreinigingsbedrijf. Er zat een schuifdeur aan de zijkant, die heeft Ko er uitgehaald, hij is niet bang om ergens een slijptol in te zetten", lacht Els. Ook de achterdeuren heeft hij eruit gehaald en er zijn ramen voor in de plaats gekomen. Ko heeft verder de inrichting van een gloednieuwe caravan in de bus verwerkt; ze wisten die voor een prikkie over te nemen.

Ko en Els zijn net gearriveerd op de camping.

“Deze kleuren zijn de fabriekskleuren. Het bedrijf waar we 'm kochten, adviseerde om de bus helemaal wit te maken, maar wij hebben hem juist zo gelaten", vertelt Ko. "Dat vonden we nou zo mooi." Inmiddels is Ko met pensioen. Voorheen werkte hij onder meer als internationaal vrachtwagenchauffeur en automonteur. Dat maakt hem uitermate handig. In twee maanden tijd wist hij de bus om te toveren tot camper. Overal waar ze komen, trekken ze bekijks met het bijzondere voertuig. Op iedere camping zijn er wel mensen die even bij ze binnen willen kijken. “We stonden eens in Duitsland op een camping, daar kwam een camper aanrijden. Die was zó groot en mooi. Springt daar ineens een vrouw uit en ze spreekt ons aan: ‘Ooooh, wat een nostalgie! Zullen we ruilen?’. Dat had haar man trouwens nooit goed gevonden.”

"We lagen met zeven mensen in de camper en de voortent. Het was een zooitje maar zo leuk om mee te maken."

Samen hebben ze vier kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De kinderen zijn al lang de deur uit. Het merendeel van de tijd gaat het stel met z'n tweetjes op vakantie, maar logeerpartijtjes gaan ze niet uit de weg. Al verlopen ze niet altijd even soepel. “Onze dochter sliep eigenlijk met haar kinderen in een klein tentje bij onze camper. Bij het opzetten van haar tentje zagen we al dat er plakband gebruikt was om de boel bij elkaar te houden. Het regende die avond zó hard, dat ze hun tentje uitdreven. Uiteindelijk lagen we met zeven mensen in de camper en de voortent. En er was ook nog een hond. Het was een zooitje maar zo leuk om mee te maken", vertelt Els trots. Els geeft een rondleiding door de camper. Ze adviseert om goed te bukken voordat je naar binnen stapt. “Want vaak stoten mensen hier hun hoofd.” Eenmaal binnen in de camper, valt de lederen wandbekleding met zilveren knopen meteen op. Ook dat wist het stel zelf te fabriceren. Het opgemaakte bed is overdag een bank met een tafel ertussen.

Het slaapgedeelte met daarvoor het keukentje.

De handgemaakte wandbekleding zie je op verschillende plekken in de camper terug.