Ooggetuige verkeersdrama Oud Gastel: 'Zag meteen dat het foute boel was'

Net als veel anderen zag Serita het dodelijke verkeersdrama in Oud Gastel vrijdagavond gebeuren. Ze was de eerste die hulpverlening bood na de botsing, waarbij twee vrouwen en twee kinderen om het leven kwamen. "Ik opende de deuren van de auto en zag meteen dat het foute boel was."

Ron Vorstermans Geschreven door

Het ongeluk vond rond halfzeven plaats op het kruispunt van de Blauwhekken met de Roosendaalsebaan. Twee auto's botsen daar op elkaar. Door de klap komen twee moeders en twee kinderen kwamen om het leven. Een derde kind raakt gewond. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto, een 27-jarige Roosendaler, is opgepakt voor gevaarlijk rijden. Hij reed tijdens het ongeval in een zwarte Mercedes, een huurauto uit Duitsland, zo bevestigt de politie.

"De stoplichten werkten niet en knipperden oranje. Het was opletten geblazen."

Serita zag het drama voor haar neus gebeuren. Een dag na het ongeval is ze daarom nog altijd zwaar ontdaan door wat ze heeft gezien. Serina woont in de buurt van Gouda, maar was vrijdagavond onderweg naar een vriendin in Roosendaal. Ze reed net terug naar huis en stond voor een stoplicht te wachten aan de weg waar het ongeval gebeurde. Die stoplichten werkten overigens niet en knipperden oranje - iets wat ook andere getuigen hebben verklaard, aldus de politie. "Dus het was opletten geblazen", zegt Serita. "Maar dan zie ik opeens de ene auto heel erg hard tegen de andere auto aanrijden." De Mercedes reed rechtdoor op de Roosendaalsebaan, richting de snelweg. De andere auto, met daarin de slachtoffers, draaide op dat moment net de kruising op. "De knal was echt ongekend. De Mercedes reed veel te hard. Je mag 50 kilometer per uur op die weg, maar die auto ging twee keer zo hard, denk ik. Misschien wel drie keer zo hard."

"Ik keek de bestuurder aan en zei: 'Dit is niet goed.'"

De auto met de slachtoffers werd volgens Serita ver weg geslingerd na de botsing. Zó ver dat dat de auto pal voor de wagen van Serita belandde. "Dat moet wel enkele tientallen meters verder zijn geweest, want ik stond bij een ander kruispunt. Ik kon de slachtoffers letterlijk zien zitten." Serita snelde naar de auto toe en deed de deur open om eerste hulp te verlenen. "Ik zag meteen dat het foute boel was", vertelt ze. "Ik trof niet aan wat ik wilde aantreffen." De bestuurder van de andere auto kwam op dat moment net aangerend. "Ik keek hem aan en zei: 'Dit is niet goed.' Hij keek in de auto en rende weer terug naar zijn eigen auto. Hij bleef daarna bij zijn wagen en is niet meer komen kijken, net als de andere twee inzittenden van die Mercedes. Misschien hadden ze last of waren ze geschrokken. Het was echt een harde knal."

"Het was echt heel heftig."