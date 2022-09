Je eigen piepers rooien bij de boer: 'Aardappels komen niet uit de winkel'

Met een riek in de hand, struinden zaterdagmiddag enkele tientallen mensen over de akker van boer Kees Roelen uit Zevenbergen. Als enige in Brabant deed hij mee aan de Nationale Aardappelrooidag. Die werd in het leven geroepen om de aardappel te promoten. Geen overbodige luxe, volgens de aardappelboer. "Vooral jongeren eten steeds vaker rijst of pasta in de plaats van de oer-Nederlandse aardappel."

Vooral gezinnen met kleine kinderen trokken naar Zevenbergen om op de mulle zandakker aardappels te rooien. Heel moeilijk bleek dat trouwens niet. Veel aardappels zijn al zichtbaar aan het oppervlak. Met een riek in de hand is een kilozak al snel gevuld.

"Ik wil mijn zoontje bijbrengen waar zijn eten vandaan komt."

"Het gaat eigenlijk heel gemakkelijk" , zegt Marloes Jansen uit Roosendaal. Met haar dochter en zoontje is ze aardappels aan het rooien. "Mijn zoontje is heel erg geïnteresseerd in waar dingen vandaan komen en dat probeer ik hem zo een beetje bij te brengen", zegt Marloes. Hoewel de temperaturen nog zomers zijn, wil ze later deze week een lekker stamppotje maken met de zelf geoogste aardappelen. Tamara uit Terheijden heeft met haar zoontje net een zakje aardappelen gevuld. "Altijd als hij zelf iets kan doen, zoals op de kinderboerderij, dan is hij blij. Hij is dolenthousiast en wil zelfs nog een zakje vullen." Voor Tamara is het vooral belangrijk om haar kind te leren waar aardappels vandaan komen en dat ze niet uit de supermarkt komen. De zelf geoogste aardappelen, daar gaat ze frietjes van maken.

"De oogst valt heel erg mee ondanks de droogte."