Boswachter is boos: 'Met waxinelichtjes in een bos: te absurd voor woorden'

Frans Kapteijns wordt niet gauw boos, maar over de bos- en natuurbranden die de afgelopen weken her en der zijn ontstaan, kan de boswachter uit Oisterwijk zich enorm opwinden. “Met waxinelichtjes in een bos gaan zitten. Dat is te absurd voor woorden.”

Net als wat donderdagnacht mogelijk in Best is gebeurd. Een groep van Scouting Lierop hield er een speurtocht. Daar is toen met waxinelichtjes en een gasbrander wat mis gegaan, zo is het sterke vermoeden van de politie. Officieel is de oorzaak nog niet vastgesteld. Het gevolg was wel dat er een stuk natuur aan de Schietbaanlaan afbrandde.

“Ik snap niet dat mensen niet snappen dat je in deze tijd van het jaar voorzichtig moet zijn. Iedereen denkt toch logisch na?”, vertelt Frans. “Natuurbranden ontstaan in ons land zelden of nooit spontaan. In een zeldzaam geval door een bliksemschicht of omdat een stukje glas is blijven liggen en is gaan gloeien.

"Maar dat glas is wel door de mens achtergelaten. Dus dan is er toch sprake van geweest dat het vuur is aangestoken, bewust of onbewust. En dan blijken er ook mensen te zijn die vuurwerk in een bos gooien.”

Zijn boodschap is duidelijk: wees extra voorzichtig. “Het is overal enorm droog. Als het ergens gaat branden, dan jagen de vlammen in sneltreinvaart door bos en hei. Ik hoop dan ook dat er geen mensen met vuur bos of natuur inlopen. Bovendien kun je ook jezelf nog in gevaar brengen als er ergens iets gaat branden: waar moet je dan naar toe? Je moet oppassen.”