Daar gaan we! De Top 900 Stembus op punt van vertrekken

De muziek is ingeladen, de microfoons staan en de bus is gevuld met diesel. Kortom: de Top 900 Stembus is klaar voor vertrek. De hele week trekt de bus door onze mooie provincie om stemmen op te halen voor de Top 900: de muzieklijst met de beste liedjes ooit gemaakt, samengesteld door de Brabanders.

Nelleke Arnout Geschreven door

OOK STEMMEN? KLIK HIER! Zondagmiddag rijdt de bus al een rondje door Brabant om te testen of alle verbindingen goed werken. In de bus is een radiostudio ingebouwd en wordt de hele week live radio gemaakt. Ochtendpresentator Koen Wijn test alvast alle knopjes. En met succes. "Mooi spul dit."

Koen Wijn test de mobiele radiostudio alvast.

De bus rijdt de hele provincie door. Van Tilburg tot Zevenbergen tot Halsteren, en van Den Bosch tot Uden tot Oss - en nog veel meer plekken. Waar de bus allemaal naartoe rijdt, lees je in dit artikel. Bij de bus staan stempaaltjes, zodat mensen die langskomen meteen hun stem in kunnen leveren. Staat Guus weer op één?

De Top 900 is de jaarlijkse lijst op Omroep Brabant Radio, met de beste liedjes aller tijden. Het aantal Brabantse noteringen was vorig jaar, vooral in de bovenste regionen, opvallend hoog. Staat Guus Meeuwis weer op één? Brabant stemt ieder jaar massaal en dat leidt tot een prachtige lijst, gevuld met zestig jaar popmuziek. Het is een mix van de grootste Brabantse én internationale artiesten. Stemmen kan nog tot en met vrijdag 9 september, de lijst zelf wordt uitgezonden tussen 17 en 23 september. Alles weten over de Top 900? Dat lees je op omroepbrabant.nl/Top900.