Scholen starten weer, ook in Acht: 'Bijzonder jaar na de brand'

De eerste schooldag van de kinderen van basisschool St. Antonius Abt in het Eindhovense kerkdorp Acht was dit jaar een bijzondere. In juni werden meerdere klaslokalen door een brand verwoest. De school heeft het voorlopig opgelost met noodlokalen. Juf Annette Thompson: "Het is nog even behelpen, maar dat komt wel goed."

Op het plein van de school aan de Maasstraat in Acht is het maandag een gekrioel van kinderen. Het lijkt alsof ze elkaar al een eeuwigheid niet hebben gezien en er eerst flink bijgepraat moet worden op het schoolplein. "Ik ben vanochtend vroeg opgestaan", zegt een meisje. "Ik vind het fijn om mijn klasgenoten weer te zien. Mijn vakantie was leuk, maar duurde lang genoeg. Ik hoop dat ik een leuke meester krijg."

Het was niet alleen wennen voor de kinderen, ook de ouders moesten op de eerste schooldag vroeg uit de veren. "Dat was best lastig vanochtend. We moeten met zijn alleen weer in het ritme komen. We zaten nog in de 'vakantiesleur'. Voor de kinderen is het extra spannend, want ze komen in andere klassen terecht. Door de brand zitten ze nu in noodlokalen. Dat hebben ze best wel goed opgelost op school", zegt een vader die zijn kinderen naar school komt brengen."

Voor de kinderen en leerkrachten van basisschool St. Antonius Abt zijn de gevolgen van de brand aan het einde van het vorige schooljaar nog zichtbaar. Om de door brand verwoeste klaslokalen staan hekken en de kinderen van de hoogste groepen zitten nog op een andere locatie. "Het is nog even behelpen, maar dat komt wel goed", verzekert Annette.

Even verderop trommelt juf Annette Thompson haar groep drie bij elkaar. "Ik heb zin in het nieuwe schooljaar. Groep drie is een bijzondere groep. De kinderen leren binnen een paar maanden lezen en schrijven. Ik vind het enthousiasme van de kinderen mooi om te zien."

Schooldirecteur Kim Keesmekers heeft zin het nieuwe schooljaar, maar heeft er wel een dubbel gevoel bij. "Het zien van de kinderen geeft een goed gevoel. Daarnaast is het ook een bijzonder jaar. Er is nog veel onduidelijkheid. Wanneer gaan we bijvoorbeeld verhuizen? Hopelijk snel en dan zitten we weer met zijn allen op één locatie", zegt ze. "Maar we gaan gewoon aan de gang. Het is lekker dorps op onze school hier in Acht en we doen het met zijn allen."

Als de kinderen in de klaslokalen zitten, nemen de vaders en moeders vanaf het schoolplein afscheid van hun kind. Door de ramen wordt gezwaaid en de kushandjes vliegen over en weer. Een enkel kind huilt, want ook dat hoort erbij. Het schooljaar is weer begonnen.