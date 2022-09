Voetbalclub Bosschenhoofd verslagen na verkeersdrama: 'Heel somber moment'

De verslagenheid bij VV Devo na het verkeersdrama in Oud Gastel is enorm. De twee kinderen die bij het ongeluk omkwamen, speelden beiden in het elftal onder de tien jaar. "Het sloeg in als een bom", vertelt Michaël Koevoets, jeugdvoorzitter bij de voetbalclub.

"Nog steeds kunnen we niet begrijpen wat er gebeurd is", stelt Koevoets maandag aangedaan. Het hele weekend praatten leden al over het fatale ongeval. De jeugdteams waren dit weekend vrij. De seniorenteams hielden zondag één minuut stilte voor de wedstrijd. Alle teams van VV Devo en hun tegenstanders speelden met rouwbanden. "Zoiets is een heel somber moment", vertelt Koevoets. "Je wil dit eigenlijk niet meemaken."

De twee omgekomen kinderen waren enthousiaste voetballers. "Het waren fijne kinderen. Ze waren al een paar jaar lid. Ze waren hier gewoon lekker bezig met voetballen."

Jeugdvoorzitter Michaël Koevoets van VV Devo. Foto: Raymond Merkx.

Hun overlijden heeft grote impact op het jeugdelftal waar ze beiden speelden. Koevoets: "Woensdag komt het team bij elkaar. Om met elkaar te praten en als ze willen wat te trainen." Slachtofferhulp is daar ook bij aanwezig. "Ik vind het goed dat het team dat samen doet."

Komend weekend wil de club graag iets organiseren ter nagedachtenis aan de kinderen. "Alle jeugdwedstrijden gelasten we af en we willen graag ballonnen de lucht in laten gaan voor hen", vertelt Koevoets.