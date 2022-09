Start van het schooljaar: Tilburgse leerlingen kletsen met de minister

Op de allereerste schooldag na de zomervakantie kregen de kinderen van basisschool Antares in Tilburg hoog bezoek. Minister Wiersma van Onderwijs opende officieel het schooljaar door met de kinderen en hun leraren te praten over het creëren van gelijke kansen. Een thema waarin de school vooroploopt.

Samen met Intisar heeft de 10-jarige Anissa in de bibliotheek van haar school zitten kletsen met de minister. “Er staat dan opeens minister voor je neus. Dat was in het begin wel spannend,” lacht ze.

“Er gebeurt op deze school veel buiten de lessen om: van huiswerkbegeleiding tot extra sporten en meedoen aan kunstprojecten”, vertelt de Onderwijsminister. “Er zitten hier heel veel kinderen die deze begeleiding thuis niet altijd krijgen of waar geen geld is voor een sportvereniging. Dat kan hier op school wel en dat is ongelofelijk belangrijk.”

“De school is veel meer dan alleen maar de leraar die lesgeeft”, stelt Wiersma. “Daar kan bijvoorbeeld de vereniging hier in de buurt een rol bij spelen. Je wilt nog veel meer handen in en rond die school hebben, zodat we met z’n allen deze kinderen kunnen helpen. Juist ook buiten school.”