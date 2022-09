Reizigers niet slechtste af op station Breda, zegt NS: 'Data kloppen niet'

Reizigers op station Breda kregen het afgelopen halfjaar flink wat treinleed te verduren. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat duizenden treinen er meer dan vijf minuten te laat of helemaal niet aankwamen. Van alle stations in Nederland zou Breda het slechtst scoren, maar volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) klopt dat niet. Er zou verkeerde data gebruikt zijn voor het onderzoek.

Volgens NS-woordvoerder Arno Leblanc is de data van rijdendetreinen.nl, die gebruikt is voor het onderzoek, 'niet zo geschikt' om conclusies te trekken. "Ze maken gebruik van informatie die we zelf publiceren."