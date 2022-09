Opnieuw code geel voor regen- en onweersbuien

Het belooft dinsdag weer een zonnige, warme dag te worden, maar ook komende nacht trekken er regen- en onweersbuien over onze provincie. Het gaat om pittige buien, daarom heeft het KNMI code geel afgegeven voor het zuiden van het land.

De buien trekken in de nacht van het zuidwesten richting het noordoosten. Woensdagochtend trekt het onweer weg uit ons land. Plaatselijk valt er veel regen in korte tijd, is de verwachting en ook is er kans op blikseminslag. Het verkeer kan daar last van krijgen.

Het KNMI waarschuwt om open water en open gebied te mijden, en om niet onder bomen te schuilen. Code geel geldt van dinsdagavond 11 uur tot woensdagochtend 4 uur.

Ook maandagavond werd een weerswaarschuwing gegeven voor slecht weer. Plaatselijk onweerde het en plensde het flink. Bij een groothandel in snacks en vlees aan de Grotestraat in Waalwijk sloeg de bliksem in.