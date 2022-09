'Betaalbare' auto op zonne-energie door miljoeneninvesteringen in Lightyear

De eerste 'betaalbare' auto op zonne-energie rolt in 2025 van de Helmondse productieband van Lightyear. Dat lukt onder meer door een miljoeneninvestering van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De auto gaat 30.000 euro kosten en heeft nu al ruim 10.000 reserveringen.

Dit najaar komt een eerste Lightyear-auto al in beperkte mate al op de markt. Dat is de Lightyear 0. Daarvoor moet nog zo'n 250.000 euro worden neergelegd. De betaalbaardere versie van deze wagen op zonne-energie wordt de Lightyear 2 en die wordt massaler geproduceerd. De Lightyear 2 haalt zijn energie uit het zonnedak, maar heeft ook een accu om op donkere dagen te kunnen rijden.

Minder laadpalen

De investering van de provincie en de BOM past in energietransitie. Het elektriciteitsnet staat onder druk. De toenemende vraag naar het opladen van elektrische voertuigen is niet bij te benen. Voertuigen die rechtstreeks door zonne-energie opgeladen worden, hoeven minder vaak aan de stekker. Daarnaast werkt Lightyear aan efficiëntere voertuigen die minder energie per kilometer verbruiken, waardoor een kleinere kleinere batterij nodig is.

In totaal gaat Lightyear 81 miljoen euro investeren in de productie van auto's die rijden met zonnedaken. De provincie investeert 7,5 miljoen en de BOM stopt er 5 miljoen in. De andere miljoenen komen van investeerders buiten Brabant. Met dit geld wil het bedrijf de huidige groei versnellen en extra stappen zetten in de uitbreiding buiten Europa.

Groene mobiliteit

Het bedrijf Lightyear werd in 2016 opgericht door oud-studenten van de TU/e in Eindhoven. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Financiën, Kennis en Talentontwikkeling van de provincie is trots. “Het is bijzonder om te zien hoe een bedrijf als Lightyear in Brabant kan groeien van ambitieuze startup tot voorloper in groene mobiliteit. We zien een stralende toekomst voor Lightyear en zien ze graag verder groeien in Brabant. Goed voor Lightyear, het klimaat, Nederland en Brabant.”

