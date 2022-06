Eerste zonneauto Lightyear in november de weg op en kost 250.000 euro

De eerste zonneauto's van het Helmondse bedrijf Lightyear rollen in november van de band. De elektrisch auto heeft met de accu een bereik van ruim zeshonderd kilometer. Met hulp van de ingebouwde zonnepanelen kun je er zelfs meer dan duizend kilometer mee rijden. Donderdag werd de uiteindelijke versie van de Lightyear 0 gepresenteerd. Het prijskaartje: 250.000 euro.

De allereerste Lightyear wordt gekenmerkt door de vijf vierkante meter aan gebogen zonnepanelen op de kont van de auto. Daarmee alleen al kan de elektrische wagen zo'n zeventig kilometer per dag rijden, boven op de actieradius van 625 kilometer met de accu. In de zomer zou je gratis met zonne-energie op en neer naar je werk kunnen rijden, als je binnen een straal van 35 kilometer blijft.

In klimaten zoals die van Nederland zou dat twee maanden mogelijk zijn. In bijvoorbeeld Spanje of Portugal moet dat volgens het bedrijf maar liefst zeven maanden mogelijk zijn.

Bij Lightyear in Helmond zijn ze apetrots dat het gelukt is om een zonneauto te produceren. Het bedrijf werd in 2016 opgericht door oud-studenten van de TU/e in Eindhoven. "Vandaag is de dag waar we allemaal op hebben gewacht sinds wij, de vijf oprichters, in een keuken onze droom schetsten om de meest duurzame auto op de wereld te bouwen", zegt medeoprichter en CEO Lex Hoefsloot.

Hij vervolgt: "In 2016 hadden we alleen een idee. Drie jaar later hadden we een prototype. Nu, na zes jaar testen, (her)ontwerpen en talloze obstakels, is Lightyear 0 het bewijs dat het onmogelijke daadwerkelijk mogelijk is."