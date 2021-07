Zonneauto Lightyear rijdt ruim 700 kilometer met één volle accu

De Lightyear haalde 710 kilometer op één accu (foto: Lightyear) vergroot

De Helmondse zonneauto Lightyear One heeft tijdens een testrit in Duitsland ruim zevenhonderd kilometer gereden met één volle acculading. De test werd verreden op het circuit van Aldenhoven Testing Center in Duitsland.

Het prototype van de elektrisch aangedreven auto hield het ruim acht uur vol op een volle accu. Volgens het Helmondse bedrijf is de lange afstand een record. Niet eerder haalde een elektrische auto zo’n lange afstand met een relatief kleine batterij. Ter vergelijking: de nieuwe Polestar en Tesla hebben een geschat bereik van ruim vierhonderd kilometer per accu.

85 kilometer per uur

Daarbij moet wel gezegd worden dat er tegen topsnelheden gereden zijn tijdens de proef. De Lightyear werd getest bij een snelheid van 85 kilometer per uur. ''We verwachten dat we in de komende maanden een vergelijkbaar energieverbruik kunnen realiseren bij snelheden boven de 100 kilometer per uur'', vertelt directeur Lex Hoefsloot van Lightyear. ''Door het energieverbruik per kilometer van een elektrisch voertuig te verlagen, kun je aanzienlijk meer bereik realiseren met een kleine accu.''

Hij hoopt dat hiermee de elektrische auto snel betaalbaar wordt voor iedereen. ''Omdat accu’s het duurste onderdeel zijn van een elektrisch voertuig, kan je hierdoor de aankoopprijs van de auto verlagen en betaalbare elektrische auto’s met een groot bereik op de markt brengen die niet vaak aan de lader hoeven.''

'Maandenlang rijden zonder via laadstation op te laden'

Met het gebruik van deze accu en de geïntegreerde zonnepanelen op het dak van de auto denkt Lightyear een nadeel van de elektrische auto te hebben getackeld: de korte afstanden die je kunt rijden met een elektrische auto. ''Een langeafstandszonneauto is in staat om mobiliteit te veranderen, zodat je maandenlang kan rijden zonder de auto via een laadstation op te laden.''

Het eerste model van Lightyear One’s wordt in de eerste helft van volgend jaar geproduceerd. De zonneauto kost 150.000 euro. In 2024 wil Lightyear een betaalbare elektrische auto op de markt brengen.

