'Willy 'm ook?' schreef Lightyear op zonne-auto, maar dat mocht niet

De met krijtstift aangebrachte tekst op de Lightyear (foto: Jan Waalen) vergroot

Alleen kijkers met oog voor detail zullen het hebben opgemerkt. Toen de karavaan met bijzondere auto's op Koningsdag aankwam op de High Tech Campus in Eindhoven stond er 'Willy 'm ook?' op het achterraampje van de Lightyear One waarin Máxima zat. Toen de stoet weer vertrok was de tekst op de Helmondse zonne-auto verdwenen. Maar waarom?

Koning Willem-Alexander en zijn gezin kwamen in een stoet van oude en nieuwe auto's aan op de High Tech Campus. In die stoet van oude en nieuwe auto's reden onder meer enkele Dafjes en de Lightyear One mee. De koning bestuurde de oude DAF Kini, gevolgd door Koningin Maxima achter het stuur van de Helmondse zonne-auto.

"Wij denken dat ze het niet gezien hebben, helaas."

Bij de elektrische auto stond op het raam rechtsachter met krijtstift 'Willy 'm ook?' geschreven. Een woordvoerder legt uit dat het een knipoog was naar de ‘Willy en Max’-items van het satirische LuckyTV en natuurlijk een indirecte oproep aan het Koningshuis om ook in een Lightyear te rijden.

Hoewel het een woordgrap was, moest de tekst van de organisatie bij aankomst op de High Tech Campus verwijderd worden. "Omdat het indirect een commerciële oproep was."

Dan blijft de vraag over: wat vond het koninklijke gezin ervan? De woordvoerder van Lightyear: "Wij denken dat ze het niet gezien hebben, helaas. Anders hadden we vast wel iets gehoord." De kans dat de koning door deze actie de zonne-auto binnenkort toevoegt aan zijn wagenpark lijkt daardoor in ieder geval niet groter te zijn geworden.

LEES OOK:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.