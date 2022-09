Vervallen boerderij uit 1700 in Drenthe 'stikstof-goudmijn' voor Brabant

De boerderij die vanwege de stikstofrechten is opgekocht (foto: Stefan Klomp/RTV Drenthe). Foto: Stefan Klomp/RTV Drenthe. Een deel van het interieur van de boerderij (foto: Stefan Klomp/RTV Drenthe). Volgende Vorige 1/3 De boerderij die vanwege de stikstofrechten is opgekocht (foto: Stefan Klomp/RTV Drenthe).

Als je een huis koopt, dan wil je er normaal gesproken snel gaan wonen. De provincie Brabant had echter een heel andere reden om ruim twee jaar geleden een boerderij in nota bene Drenthe op te kopen. Met het optrekje in de buurtschap Kraloo is sindsdien echter niks gebeurd. “Volgens mij is hier één keer iemand van de provincie geweest”, zegt de huidige bewoonster.

Hans Janssen & RTV Drenthe Geschreven door

De provincie heeft de boerderij niet opgekocht om die over te nemen, voor bijvoorbeeld een Bed&Breakfast of een nevenvestiging van het provinciehuis, maar juist om die te beëindigen. Ruim twee jaar geleden haalde het provinciebestuur zelfs de toorn op de hals van enkele andere provincies, het rijk en van de eigen Statenleden. Ze had onder meer in Drenthe een boerderij opgekocht om met de stikstofrechten het Logistiek Park Moerdijk aan te kunnen leggen. Nadat alle vergunningen zijn ingetrokken, mogen er bedrijfsmatig geen dieren meer gehouden worden op het terrein. Dat scheelt dus stikstof en daarin ziet Brabant de kans schoon om Logistiek Park Moerdijk aan te leggen. De rechten van de boerderij bij Ruinerwold waren niet genoeg en dus kocht de provincie ook een boerderij op in Zeeland en twee in Noord-Holland. Vandaar dat ook die provincies gepikeerd reageerden. Om die boerderijen te vinden, zijn ambtenaren van de provincie Brabant op Funda gaan snuffelen, weet RTV Drenthe. En daar kwamen ze onder meer het eeuwenoude pand in Kraloo tegen. Overigens is niet alleen op basis van de foto's op Funda besloten de boerderij te kopen. Ronnes: "Medewerkers van de provincie zijn bij de boerderij geweest." Wat ze daar gezien zullen hebben is een boerderij uit 1700 in vervallen staat. Kapotte ramen, van binnen kan je via gigantische kieren zo naar buiten kijken en door houtworm zijn er gaten in houten balken aangebracht en ligt er flink wat houtstof in de boerderij.

"Aan de hand van berekeningen kwamen boerderijen in beeld."

De provincie heeft dus niet bepaald gekozen voor het pand in Kraloo, omdat het een typisch Saksische boerderij is met een rieten dak of vanwege de rustige ligging. "Aan de hand van berekeningen kwamen zoekgebieden voor boerderijen in beeld", vertelt Ronnes. "Binnen deze zoekgebieden moesten boerderijen gevonden worden om de stikstofdepositie van Logistiek Park Moerdijk te compenseren.” Bij de boerderij, die sinds 2019 te koop stond, staan vijf pluimveestallen met ongeveer 45.000 vleeskuikens, zo meldt RTV Drenthe. Deze stallen waren goed voor een vergunning om iets meer dan 10.000 kilogram stikstof per jaar uit te stoten.

Eén van de pluimveestallen (foto: Stefan Klomp/RTV Drenthe).

"Nadat alle vergunningen zijn ingetrokken en er bedrijfsmatig geen dieren gehouden mogen worden, wordt de locatie te koop aangeboden. Een deel is al ingetrokken", vertelt Ronnes over het lot van de boerderij, waar sinds ruim een jaar een vrouw antikraak woont. Ze weet dat de provincie Brabant haar woonplek heeft gekocht, maar: "Volgens mij is hier één keer iemand van de provincie geweest."

"Provincie wil locatie netjes achterlaten."