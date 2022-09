Leraar (44) uit Vlijmen opgepakt in zedenzaak: 'Dit slaat in als een bom'

Het nieuws dat een 44-jarige leraar van basisschool De Vijfhoeven is opgepakt voor een zedenzaak is 'ingeslagen als een bom' in Vlijmen. De man zou in het geheim naaktfoto's van kinderen hebben gemaakt. 'We zijn onthutst', zegt Henk van der Pas, directeur-bestuurder van stichting Scala waar de basisschool de Vijfhoeven onder valt. 'Ik leef mee met iedereen die vragen of zorgen heeft', laat burgemeester Willemijn van Hees weten.

Wat betreft de naaktfoto's gaat het niet om kinderen van de school waar de opgepakte leraar les gaf, liet het Openbaar Ministerie al weten. "We zijn nogal geschrokken. We hebben nu meer informatie. In het begin was het gissen waarvoor hij was opgepakt. Er schiet van alles door je hoofd. Wat kan het zijn? Maar dit is zeer ernstig", beschrijft Henk van der Pas zijn gevoel.

Hij begrijpt goed dat de ouders zich veel zorgen maken. "Ik kan me voorstellen dat ouders de meest extreme scenario's voor ogen zien. Het is niet niks waarvoor hij nu vastzit. Wij willen de ouders en het team goed ondersteunen."

Verhaal kwijt kunnen

Het team dat lesgeeft op basisschool de Vijfhoeven is al bijgepraat door de directeur. Ook zijn experts op school aanwezig bij wie kinderen hun verhaal kwijt kunnen. "Voor de ouders van de groep van de opgepakte leraar is woensdagmiddag een bijeenkomst. Daarbij zijn ook gedragswetenschappers aanwezig die antwoorden kunnen geven op de vele vragen. Of tips kunnen geven hoe je bijvoorbeeld hierover een gesprek kunt voeren met je kinderen. Ook wij hebben nog veel vragen."

Bij zijn aanhouding van de leraar zijn onder meer mobiele telefoons in beslag genomen. Daarop werden naaktfoto's van kinderen gevonden. Het onderzoek van het OM loopt en de verdachte moet 14 september voor de raadkamer verschijnen.

"We hebben de afgelopen 22 jaar alleen maar goede verhalen teruggekregen", zegt schooldirecteur Van der Pas over de leraar. "Een sociale en vriendelijke man, in voor een geintje en een prettige collega. Dit had niemand achter hem gezocht."

Veel emoties

Ook Willemijn van Hees, burgemeester van Heusden, is geschrokken van het nieuws. “Een zedenzaak roept altijd veel emoties op. Als moeder en als burgemeester voel ik mee met iedereen die vragen of zorgen heeft. Het liefste zouden we iedereen duidelijkheid geven, maar in dit stadium van het onderzoek kan dat niet", laat ze in een korte verklaring weten.

"Het is goed om te merken dat de politie en het Openbaar Ministerie de zaak zeer serieus oppakken. Ik spreek namens ons allemaal dan ook de hoop en de wens uit dat het onderzoek duidelijkheid gaat geven.”

