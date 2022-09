112-nieuws: auto over de kop op A67 • brand verwoest schuren met asbest

09.15

Bij een ongeluk op de Julianalaan in Breda is een scooterrijder gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent botste de scooter achterop een auto. De scooterrijder, een vrouw, kwam vervolgens ten val. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Voor haar is een ambulance opgeroepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.