112-nieuws: fietser bekneld onder busje • verdacht pakketje in Tilburg

13.45

Agenten hebben vanochtend in Knegsel een kat in beslag genomen. Het verwaarloosde dier leefde tussen zijn eigen uitwerpselen, zo meldt de politie. De politie ging over tot actie na een melding die binnenkwam bij het meldpunt 144. Het dier is meegenomen naar het bureau in Eersel. Medewerkers van de dierenambulance zullen zich over de kat ontfermen. De officier van justitie moet vervolgens beslissen of de kat terug mag naar zijn baasje.