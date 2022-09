112-nieuws: zoekactie naar vermiste matroos • verdacht pakketje in Tilburg

18.55

Op een schip dat in de zeehaven in Moerdijk ligt is woensdagavond een matroos vermist. De kapitein heeft de matroos naar de achterkant van het schip zien lopen, maar heeft hem niet terug zien komen. Mogelijk is de man in het water beland. In het water is een pet gevonden.

Ook is een traumahelikopter opgeroepen, maar die is na enige tijd weer opgestegen. Ook de ambulance is volgens een 112-correspondent na enige tijd weer vertrokken.

Vanwege de inval van de duisternis is de zoekactie gestaakt. Donderdag wordt er opnieuw gezocht.