Weer wandelen in de Peel na verwoestende brand

Wandelaars kunnen vanaf woensdag weer terecht in een deel van de Peel. Het zuidelijke deel van het natuurgebied is weer open. Een week geleden werd veertig hectare van het natuurgebied verwoest door een grote brand.

De verwoestende brand in de Peel brak afgelopen woensdag uit. Sinds deze maandag is de brand onder controle. Bijna driehonderd hulpverleners hebben zich volgens Staatsbosbeheer hiervoor ingezet. De brandweer heeft zich teruggetrokken en het eventuele nablussen en de controle over het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer. Die heeft een deel van het natuurgebied woensdag weer geopend.

Het zuidelijke gedeelte van de Peel, bij parkeerplaats 'biologisch station', is weer open. Ook een deel van de rode route, tot aan de Kerkkuilenweg, is weer te bewandelen. Volgens boswachter Erik Schram is dat niet het gedeelte waar de brand heeft gewoed. "Dat stuk was dicht vanwege de noodverordening die was afgegeven door de gemeente." De noodverordening is inmiddels opgeheven.

'Respecteer de borden'

Vanwege het nablussen, de rookontwikkeling en hoge waarden koolmonoxide is een deel van het natuurgebied nog dicht, zoals het fietspad langs het defensiekanaal. "Er wordt veel op en neer gereden om sproeiers neer te zetten. We zijn vooral bezig het gebied nat te houden. Het kan nog een paar weken duren voordat dat stuk weer open kan", legt Schram uit.

Wandelaars kunnen dus alleen nog door het zuidelijke deel van de Peel lopen. "We hebben logische indeling gemaakt waardoor wandelpaden afgezet zijn met hekken en borden. Dus de vraag is aan wandelaars om goed te kijken naar de borden en dit te respecteren."

De verwoestende brand in de Peel vanuit de lucht: