Yara (9) mist Iraanse vriendin en schrijft brief: 'Mag Nel hier wonen?'

Een aandoenlijke oproep van de 9-jarige Yara uit Helmond. In een brief aan de burgemeester en wethouder vraagt ze of zij kunnen helpen om haar Iraanse vriendinnetje Nel en haar gezin naar Helmond te halen. Het uit Iran gevluchte gezin woonde jaren geleden tijdelijk in Helmond maar moest verhuizen naar een azc. Vrijdag kregen zij te horen dat ze in Nederland mogen blijven. Yara hoopt dat ze weer in Helmond komen wonen: "Kunnen jullie mij helpen met mijn grote wens?"

De hartsvriendinnetjes Yara en Nel zaten twee jaar geleden bij elkaar in de klas in groep 3 van basisschool In het Hart van het Hout. Nel was toen net met haar gezin gevlucht uit Iran en werd in Helmond opgevangen door Stichting Vluchteling als Naaste. Het tweetal was onafscheidelijk, totdat de familie na anderhalf jaar plotseling weer moest verhuizen. Via het azc in Ter Apel, en het asielzoekerscentrum in Budel belandde het gezin in het azc in Dronten.

"Ik was heel bang dat ze terug naar Iran moest."

En nu na jaren van onzekerheid is er dus goed nieuws voor de familie uit Iran: Nel, haar ouders en haar broertje mogen in Nederland blijven. Tot grote vreugde van de familie, en van Yara uiteraard. "Ik ben hier zo blij mee, want ik was heel bang dat ze terug naar Iran moest", schrijft ze aan burgemeester Blanksma en wethouder Dortmans van Helmond. Ze schrijft verder: "Nel en ik hebben samen in groep 3 gezeten. Ik heb haar toen veel geholpen op school met woorden leren en lezen. Na school gingen we vaak samen spelen."

"Mijn grote wens is dat ze weer in Helmond komt wonen."

Ondanks de grote afstand tussen de twee hartvriendinnen, hebben ze nog altijd contact. Ze spreken nog regelmatig samen af om te gaan spelen. Maar het liefst spreekt Yara elke dag af met Nel. Nu haar vriendinnetje in Nederland mag blijven, heeft Yara nog maar een grote wens: "Mijn grote wens is dat ze weer in Helmond komt wonen. Dan kunnen we weer heel vaak samen spelen en logeren. Kunnen jullie mij helpen met mijn wens?" Het Iraanse gezin zou ook graag terug willen naar Helmond.

"Als het mag, wil ik een keer ranja komen drinken met jullie om alles te vertellen over Nel en mij."

Yara wil zelfs haar brief nog wel even toe komen lichten op het gemeentehuis, besluit ze de brief. "Als het mag, wil ik een keer ranja komen drinken met jullie om alles te vertellen over Nel en mij, want koffie lust ik niet", schrijft ze in de brief. Daarmee moet toch elke deur op het gemeentehuis opengaan? Burgemeester Blanksma van Helmond heeft laten weten de meiden binnenkort uit te nodigen voor een heerlijk glaasje ranja.