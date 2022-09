Meierijstad gaat 100 asielzoekers opvangen in bestuurscentrum

Meierijstad gaat vanaf 15 september ongeveer 100 asielzoekers opvangen. Deze opvang moet het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel ontlasten. En de opvang is, tot uiterlijk 1 november.

Voor de opvang wordt een deel van het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode als crisisnoodopvanglocatie ingericht. In dit voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode vinden bijvoorbeeld de bijeenkomsten plaats van commissies en de gemeenteraad.

Een groot deel van het centrum wordt niet meer gebruikt door de gemeente en wordt bijvoorbeeld verhuurd. Het gemeentehuis van Meierijstad staat sinds de fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode in 2017 in Veghel.

Vanaf half oktober vangt de gemeente Boxtel op Landgoed Velder in Liempde zo’n 450 vluchtelingen op. Vanaf die datum wil Meijerijstad de opvang in het Bestuurscentrum weer afbouwen, zo is afgesproken binnen de veiligheidsregio Brabant Noord.

