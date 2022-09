Boxtel gaat 450 vluchtelingen opvangen: 'Hier geen mensonterende situatie'

De gemeente Boxtel gaat vanaf half oktober maximaal 450 vluchtelingen opvangen op Landgoed Velder in Liempde. Ze zullen er tot half februari blijven. De gemeente wil hiermee het overvolle aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel ontlasten.

Veel andere gemeenten in Brabant hebben ook al een duit in het zakje gedaan, maar het aantal dat Boxtel gaat huisvesten is erg groot. Eind vorige week werd bekend dat onder meer in onze provincie extra opvangplekken moeten komen voor vluchtelingen en statushouders.

't Oventje voorbeeld

De opvanglocatie op Landgoed Velder zal sterk lijken op de crisisnoodopvang in buurtschap ’t Oventje bij Zeeland. Volgens de gemeente Boxtel hebben hier vluchtelingen zeven weken ‘succesvol en zonder problemen’ onderdak gekregen. Dat gebeurde niet in bijvoorbeeld een sporthal, maar in een grote tent met daar omheen 38 losse woonunits.

Op Velder komen ook van deze huisjes, voor maximaal vijf personen. Verder zal er voldoende ruimte zijn voor recreatieve activiteiten, catering en douche- en toiletvoorzieningen. Het terrein zal worden omheind en heeft een eigen toegangspoort met beveiliging. Het Landgoed is gelegen in het Groene Woud en wordt meestal gebruikt voor festivals of evenementen. Zo vond er afgelopen weekend een Junglefestival plaats en wordt er later deze maand Jacht en Buitenleven gehouden.

'Niet nog eens zo'n mensonterende situatie'

De Boxtelse burgemeester Ronald van Meygaarden: “We hebben allemaal de beelden uit Ter Apel gezien. Zo’n mensonterende situatie moeten we niet nog een keer laten ontstaan, al helemaal niet met de winter op komst. Het mooie van landgoed Velder is dat de mensen die er tijdelijk gaan wonen er ook echt tot rust kunnen komen.”

Eerder bood Boxtel ook huisvesting aan vluchtelingen uit Oekraïne. Van Meygaarden: “Ik reken ook op Boxtel en de Boxtelaren om vanaf oktober vluchtelingen met dezelfde warmte, compassie en gastvrijheid te ontvangen die in het verleden al vaker zijn getoond voor mensen in nood.”

De opvang in Boxtel zal lijken op die In 't Oventje: