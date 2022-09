Oudste eikenboom van het land staat in Den Hout en dit is wat die meemaakte

De oudste eikenboom van Nederland staat waarschijnlijk in Den Hout. Er werd altijd gedacht dat de boom 'slechts' 300 jaar oud was. Alleen uit onderzoek blijkt nu dat de gehavende Heilige Eik tussen de 600 en 800 jaar oud is. Dat betekent dat de eeuwenoude boom heel wat meegemaakt heeft.

Het is 1250 als de eerste eikentakjes boven de grond verschijnen. De tijd van ridders en graven, prinsen en prinsessen. En onze eigen Hendrik de derde, de graaf van Brabant. In zijn lange leve blijkt de Heilige Eik flink wat reizen gemaakt te hebben, ook al is de boom nooit van zijn plek geweest. De eik stond namelijk in het heilige Roomse Rijk, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Wel stond deze bijzondere boom altijd in Den Hout, ook al valt dat nu onder de gemeente Oosterhout. Volhouder

Een volhouder blijkt de eik ook te zijn. Hij overleeft de zwarte dood de enorme pestplaag tussen 1347 en 1352. Ook de Sint Elisabeth vloed krijgt de boom niet klein en de Tachtigjarige Oorlog, Eerste en Tweede Wereldoorlog worden ook overleefd. De Spaanse griep? Daar had de eik geen boodschap aan. Ondanks de scheepsbouwwoede en zeeoorlogen met Engeland, kon de eik gewoon blijven staan op de splitsing van de Vrachelsestraat en Achterstraat. De Heilige Eik weet ook de gulden te overleven als we vanaf 2002 met de euro betalen. Koningshuis

Economische crisissen, oorlogen, watersnoodrampen, Lenny Kuhr en Duncan Laurence die het Eurovisie Songfestival winnen, de Europacup en vele titels van PSV, maar ook Willem II. De boom zag het allemaal. Van Willem van Oranje naar Koning Willem I tot Willem-Alexander, de Heilige Eik maakte al onze vorsten mee en veel is ouder dan het huis van Oranje. Toch wil de boom nog meer geschiedenis opsnuiven. Lang zal de boom leven, want hij kan nog zeker honderd tot tweehonderd jaar mee, ook al is het niet meer moeders mooiste.