112-nieuws: auto's botsen in Tilburg - man onder invloed achter het stuur

14.12

Een 29-jarige man uit Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Er werd een speekseltest bij hem afgenomen en die testte positief op cocaïne en THC. Er is bloed afgenomen en de bloeduitslag moet binnenkort uitwijzen of de meetwaarden te hoog waren. Als dat het geval is krijgt de man een proces-verbaal. De automobilist mocht sowieso 24 uur niet rijden.