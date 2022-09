112-nieuws: fietsendieven betrapt - voetgangster gewond na aanrijding

15.35

Een voetgangster is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde in de Pastoor Spieringsstraat in Uden toen de vrouw wilde oversteken. Een helikopter bracht de trauma-arts naar het ongeluk. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De arts is met de ambulance meegegaan om medische assistentie te verlenen. De weg is afgesloten voor onderzoek en het verkeer wordt omgeleid.