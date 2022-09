112-nieuws: ongeluk met vier auto's op A58 - brand in huis door bliksem

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

8.45 Ongeluk met vier auto's op A58 Door een ongeluk met vier auto's op de A58 van Tilburg naar Breda is de linkerrijstrook bij Bavel dicht. De vertraging loopt op tot bijna drie kwartier. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A2, A59 en A27.

6.00 Man blust auto voordat brandweer er is In Geldrop heeft iemand donderdagavond zijn eigen auto geblust, voordat de brandweer er was. In de motor van het voertuig ontstond een kleine brand. Volgens een correspondent zou de brand aangestoken zijn. De eigenaar van de auto had de brand al geblust. Foto: Dave Hendriks / SQ Vision.